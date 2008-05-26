Диме Билану хотят дать звание народного артиста Кабардино-Балкарии
00:17, 26 мая 2008Разное
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Инициатива президента
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предложил присвоить певцу Диме Билану звание народного артиста республики за победу в конкурсе "Евровидение-2008", проходившем в Белграде, сообщает пресс-служба президента.
"Учитывая заслуги перед Россией и Кабардино-Балкарией и его нынешний успех, полагаю, что он достоин высшего звания республики в области искусства", говорится в сообщении.
Справка. Виктор Николаевич Белан, выступающий под сценическим именем Дима Билан, переехал с семьей в в 6 лет в город Майский (Кабардино-Балкария), где окончил музыкальную школу и участвовал в своем первом конкурсе — «Молодые голоса Кавказа».
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