Диме Билану хотят дать звание народного артиста Кабардино-Балкарии

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предложил присвоить певцу Диме Билану звание народного артиста республики за победу в конкурсе "Евровидение-2008", проходившем в Белграде, сообщает пресс-служба президента.

"Учитывая заслуги перед Россией и Кабардино-Балкарией и его нынешний успех, полагаю, что он достоин высшего звания республики в области искусства", говорится в сообщении.

Справка. Виктор Николаевич Белан, выступающий под сценическим именем Дима Билан, переехал с семьей в в 6 лет в город Майский (Кабардино-Балкария), где окончил музыкальную школу и участвовал в своем первом конкурсе — «Молодые голоса Кавказа».