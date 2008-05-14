Ватикан допускает, что Бог сотворил инопланетян

Ватикан не исключает возможности одновременной веры в Бога и пришельцев с других планет, заявил в интервью официальному католическому изданию Osservatore romano директор Ватиканской астрономической обсерватории отец Жозе Габриэл Фунес (Josе Gabriel Funes).

"Возможно верить в Бога и пришельцев. Возможно признавать существование других миров, даже более развитых, чем наш, при этом не ставя под сомнение веру в сотворение, воплощение и спасение", - цитирует его РИА "Новости".

Фунес пояснил, что так же, как на Земле представлено множество видов живых существ, так же могут существовать и другие живые существа, сотворенные Богом, на других планетах.

"Это не противоречит нашей вере", - отметил он.

"Если мы считаем земных существ "братьями" и "сестрами", то почему мы не можем говорить также о "брате-пришельце"? Он все равно являлся бы частью Божественного творения", - сказал главный астроном Ватикана.

Касаясь проблемы спасения души в других мирах, Фунес заметил, что, возможно, они не нуждаются в нем, так как остались в полном согласии с Творцом.