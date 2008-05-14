ГАИ будет забирать машины за два задержания ”подшофе”

ГАИ планирует в ближайшее время ввести изъятие автомобилей у водителей, которые в течение года дважды задерживались в нетрезвом состоянии за рулем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

Он отметил, что такой эксперимент уже проводится в Тернопольской области, где у трех водителей автомобили изъяты и проданы на аукционе.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, теперь существует взаимопонимание с судами, которые будут принимать подобные решения.

При этом он заметил, что аукционы будет проводить государство, а потому оценка изъятого автомобиля будет несколько меньше, чем если бы транспортное средство продавал сам владелец. Впрочем, деньги от продажи транспортного средства будут возвращаться его хозяину.

С.КОЛОМИЕЦ отметил, что действующее законодательство предусматривает такую процедуру, однако раньше оно не применялось.