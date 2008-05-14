В Киеве горело здание на заводе ”Ленинская кузня”

В Киеве в двухэтажном здании завода "Ленинская кузня" на втором этаже офисного помещения, арендованного акционерным обществом "Термоизоляция", вспыхнул пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем уничтожены и повреждены деревянные конструкции второго этажа, кровля на площади 360 кв. м и мебель.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе восьми отделений.