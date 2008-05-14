В Киеве горело здание на заводе ”Ленинская кузня”
09:22, 14 мая 2008Разное
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Причины устанавливаются
В Киеве в двухэтажном здании завода "Ленинская кузня" на втором этаже офисного помещения, арендованного акционерным обществом "Термоизоляция", вспыхнул пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем уничтожены и повреждены деревянные конструкции второго этажа, кровля на площади 360 кв. м и мебель.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе восьми отделений.
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