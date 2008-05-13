К выборам в Киеве: манипулирование, зомбирование, обман

Юлия сказала «а» – перевыборы, но не сказала «б» – второй тур. Более того, выдвинула своего кандидата. Для окончательной дезориентации здравомыслящих... Все их палатки, газетки, листовки высокозатратны, но малоэффективны… Что делать?.. Мнение по поводу избирательной кампании в Киеве

Псевдовера

В периоды резких изменений надо быть молодым, здоровым и гибким.

В Киеве более трети населения составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Воспитанные на атеизме и идолах марксизма-ленинизма. Даже на Пасху проводили ленинские субботники. Развал СССР и резкие перемены системы застали их уже на исходе адаптационных возможностей. А еще и идолы рухнули. Трагедия. Ни средств к существованию, ни веры в голове. К Богу бы обратиться, но с детства на традиционную веру поставлен предохранитель. Нужен субпродукт. А если есть спрос, то вот вам и предложение. В виде сект, братств и пр. Такие, как «Посольство божие».

В основе лежат американские разработки ЦРУ по манипулированию толпой, адаптированные к Украине. Проект рассчитан на 5–10 лет – в зависимости от ситуации. Задача – сбор денег и выполнение политических заказов. Методика – введение разношерстной толпы через проповеди и пения в транс. Постепенное сплочение толпы в единый, послушный организм и доведение до состояния резонанса. При резонансе минимальное внешнее воздействие на систему приводит к максимальному результату.

Нынешние власти города мгновенно оценили представившуюся возможность и поддержали. В результате одни получили немереный доход, а другие – подконтрольный электорат. На данный момент задача №1 (сбор денег) практически выполнена. Осталось политическая: киевские и президентские выборы. И – дальше.

Да вот незадача: при пробной поездке в Россию нигерийского пастора Москва и на порог не пустила. Нет нужды. У них свои технологии – от КГБ.

Пример: депрессивное, рабское состояние Адама Козлевича, охмуряемого ксендзами ради завладения автомобилем.

Мэр-хозяйственник

Активно насаждается мнение об отсутствии среди претендентов опыта управления городским хозяйством. Бред. Байка для наивных жен, никогда не распределявших большего, чем зарплата своего мужа.

Сразу нужно внести ясность. Настоящий хозяйственник за годы независимости у нас был один – Омельченко. Об остальных тактично умолчим. А так ли нужно мэру это свойство?

Приоткроем страшную тайну. Оказывается, еще со времен Сан Саныча все сложное переплетение городских служб, за исключением жэков, настроено и работает как швейцарский часовой механизм. Технические специалисты, высокопрофессиональные менеджеры среднего и высшего уровня, такие как Голубченко, свое дело знают и делают.

Тогда зачем переизбирать? А вот это уже не тайна. Оказывается, в подобных структурах разворовывается от 10 до 70% бюджета. Во всем мире. Идентифицировать такую деятельность, как воровство или другой криминал, практически невозможно. Технологии шлифовались десятками лет. В этой специфической форме бизнеса для чиновников существуют такие понятия, как: неполученная прибыль, упущенная выгода, материальная помощь «остро нуждающимся», благотворительность по избирательному принципу, разбазаривание земли и других ресурсов, тендерок для своячка, вечный ремонт и пр. Отчеты о проделанной работе пишут идеально. А реальность?

Именно здесь находится самая болевая точка, а удачная замена мэра дает надежду резко снизить указанный процент.

Пример: Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии. Он что, хозяйственник? Да просто порядочный человек.

Админресурс

Страшное оружие в умелых руках. Ежедневно половина Києва пользуется метро. В вагонах – как селедки в банке. Нервозность, запахи, руки по швам. Способность думать и воля сломлены. Глаза направлены на антивандальные мониторы. А там рай. Только позитивная информация о природе, красивых девушках в модных нарядах, симпатичных зверюшках. На этом радостном фоне строго порционно появляется лоснящаяся физиономия мэра, шкодливой рукой перерезающего ленточки, садящего деревья и творящего другие деяния во благо стоящих по швам. Параллельно – текстовая строка бодро рапортует о грандиозных свершениях в городе.

Идеальный процесс охмурения козлевичей за их счет.

Да какие свершения? Сам мэр за последний год неоднократно заявлял, что сейчас не до работы, про рейтинг надо беспокоиться!

А ведь любая политическая реклама в метро запрещена лично мером…

Кстати, до сих пор ни один из кандидатов не выступил с протестом и решительным требованием закрыть этот канал зомбирования в метро. Это свидетельствует только об одном – они не ездят в метро, не знают, что там происходит, и поэтому не понимают всей серьезности происходящего. Все их палатки, газетки, листовки, сборы подписей и прочие традиционные пропагандистские приемы высокозатратны, но малоэффективны.

Неохваченных в метро, охмуряют другими способами, включая денежные выплаты. Бюджетные, то есть наши деньги, выплачиваются части наших же согорожан, но уже от имени мэрии! Такая себе участившаяся адресно-именная порча на каждого из списка.

Пример: Россия и Белоруссия. Практически все СМИ монополизированы властью и служат прекрасным, безальтернативным инструментом для обработки населения. В Гомеле, всего 30 км от украинской границы, украинские каналы запрещены, а российские перлюстрируются. Инакомыслие исключено.

Личность

Всегда и во все времена высшая власть доверялась, если, конечно, не узурпировалась, личностям сильным, крупным и уверенным в себе. Природа не случайно и избирательно наделяет их такими свойствами, позволяя быть выше сиюминутной возни и давая возможность успешно решать глобальные задачи процветания. Горе народу, позволившему захватить власть амбициозному коротышке. Вспомним Наполеона, Гитлера, Ленина, Сталина и др.

Пример: История Российской империи после 1917 года. Это сплошная череда несчастий и лишений народа. Нормально люди пожили только 18 лет правления статного жизнелюба Брежнева.

Ментальность

Часто слышу заявления, что у одного из кандидатов не наша ментальность. Мол, какая-то «европейская». Сразу вспоминаю доблестную советскую продавщицу из ближайшего магазина. Даже в 2001 году, через 10 лет(!) после окончания эры тотального дефицита она упорно продолжала прятать лучший товар под прилавок. Ментальность, однако. Ее таки выгнали.

А чиновников так никто и не люстрировал. За этот период их ментальность естественным образом мутировала в худшую сторону, так как чувство страха заменилось чувством полной безнаказанности. Поэтому избрание мэром человека с нормальным мышлением надо рассматривать не как недостаток, а как огромное преимущество.

Пример: Ахметов и Суркис на ответственные футбольные матчи приглашают зарубежных судей и платят им хорошие деньги именно за ментальность.

Что делать

Юлия сказала «а» – перевыборы, но не сказала «б» – второй тур. Более того, выдвинула своего кандидата. Для окончательной дезориентации здравомыслящих.

Президент прямо высказался против второго тура.

Таким образом, оба в завуалированной форме оставляют Черновецкого на второй срок.

Надо самим определять наше будущее. А для этого нужно:

– выбросить из головы миф о хозяйственнике и вообще думать самостоятельно;

– добиться закрытия вещания в метро или разрешить то же другим кандидатам;

– тактично выдать материальную помощь старшим членам семьи в сумме не меньшей, чем подачка от мэрии. Если в кошельке будет не одна бумажка, а две или лучше – три, – то уже не важно, откуда какая. Именная порча будет снята, деньги из семьи не уйдут, а эффект колоссальный;

– провести месячник добрых отношений всех поколений в семьях. Помочь оздоровиться родным пенсионерам и детям в санаториях и пансионатах, начиная с 25 мая.

– определиться с наиболее реальным оппозиционным кандидатом и дружно за него проголосовать.

…В ближайшие две недели ожидается грандиозное цирковое представление.

Виктор Малей