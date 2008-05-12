В Виннице маршрутка врезалась в грузовик: пострадали 7 человек
18:46, 12 мая 2008Разное
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В том числе - двое детей
В Виннице около 16 часов маршрутное такси с 16-ю пассажирами столкнулось с грузовым автомобилем.
Как передает корреспондент УНИАН, водитель микроавтобуса Mersedes-Benz ехал по маршруту "Вишенка - Железнодорожный вокзал" и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров маршрутки, в том числе двое детей с травмами разной степени тяжести, госпитализировано в Винницкую городскую больницу скорой помощи и в Винницкую областную детскую клиническую больницу.
По данному факту проводится расследование.
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