В Виннице маршрутка врезалась в грузовик: пострадали 7 человек

В Виннице около 16 часов маршрутное такси с 16-ю пассажирами столкнулось с грузовым автомобилем.

Как передает корреспондент УНИАН, водитель микроавтобуса Mersedes-Benz ехал по маршруту "Вишенка - Железнодорожный вокзал" и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров маршрутки, в том числе двое детей с травмами разной степени тяжести, госпитализировано в Винницкую городскую больницу скорой помощи и в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

По данному факту проводится расследование.