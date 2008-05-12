Немец в машине чувствует себя в безопасности (опрос)

Из всех средств передвижения в наибольшей безопасности немцы чувствуют себя в легковых автомобилях. Об этом заявили 42% участников репрезентативного опроса. На втором месте оказался железнодорожный транспорт (24%), на третьем - самолеты, которые самым безопасным средством передвижения считает 16% Остальные участники опроса не смогли определиться, передает Deutsche Welle.

Вместе с тем, железнодорожный транспорт в Германии с точки зрения безопасности в 42 раза превосходит автомобильный (легковые машины). Об этом свидетельствует отчет союза пассажиров железных дорог, составленного на основе анализа данных Федерального статистического ведомства. Кроме того, согласно статистике смертельных случаев, железная дорога в два раза безопаснее автобусных перевозок.