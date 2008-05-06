В центре Киева горел дом: спасатели вытащили двух молодых людей

В Киеве в доме на улице Софиевской, 23 около 9.00 возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в Киеве, возгорание произошло на первом этаже двухэтажного отселенного дома.

Пожар заметили работники магазина, который находится рядом.

Работники МЧС, прибывшие на место события, эвакуировали со второго этажа здания двух молодых людей, которые не могли выйти из задымленного помещения. Они стояли у окна, пытаясь дышать через покрывало, смоченное водой, и звали на помощь.

Как выяснилось впоследствии, спасенными оказались двадцатилетний киевлянин и восемнадцатилетний житель Винницкой области. Они часто проводили время в отселенном доме, распивали там алкогольные напитки.

По мнению спасенных, пожар произошел по вине беспризорных, проживавши на первом этаже здания.

МЧС причину возгорания пока не называет, продолжается выяснение обстоятельств инцидента.