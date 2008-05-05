Кукла Гитлера существенно повредила имиджу Украины

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) призывает ведущие зарубежные СМИ опровергнуть распространенную неправдивую информацию о продаже в Украине детям кукол Адольфа Гитлера.

Об этом сообщила УНИАН представительница Харьковской правозащитной группы Галина КОЙНАШ.

По словам правозащитницы, в конце апреля в одном из авторитетных украинских еженедельников появился материал о свободной продаже в Украине кукол А.Гитлера. На самом деле кукла А.Гитлера продавалась в специализированном магазине для коллекционеров, отметила Г.КОЙНАШ.

Она заметила, что довольно быстро эта информация была искажена российскими центральными каналами, где появились материалы о якобы продаже в Украине кукол А.Гитлера непосредственно детям. Данная неправдивая информация была распространена без проверки и ссылок на первоисточники многими ведущими мировыми средствами массовой информации, в частности, BBC, DPA, Daily Mail и другими. “Поражает вообще то, что, похоже, ни одно из англоязычных СМИ не проверило информацию, им переданную, на месте”, - отметила Г.КОЙНАШ.

“Тот факт, что все сообщения появились практически одновременно, наталкивает на определенные мысли. Надеемся, что и англоязычные СМИ смогут сделать свои выводы”, - добавила она.

Как показал проведенный УНИАН мониторинг зарубежной прессы, на сегодня ряд иностранных СМИ уже опроверг информацию о якобы продаже в Украине детям кукол А.Гитлера. В частности, опровержения вышли в World Students Press Canada, the Trumpet, Wikinews и других медиа. В то же время ни одно из ведущих зарубежных СМИ до сих пор не опубликовало никаких опровержений информации, существенно повредившей имиджу Украины в мире.