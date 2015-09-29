Конференция Киевского городского отделения партии "Відродження"
12:00, 29 сентября 2015Разное
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29 сентября в Киеве состоится конференция Киевского городского отделения партии “Відродження”.
Во время конференции будет рассматриваться решение о выдвижении кандидатуры Юрия Еханурова на должность городского головы Киева, а также будет презентован список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии «Відродження».
Начало мероприятия в 12:00, регистрация делегатов и СМИ с 11:00
Адрес: Киев, Львовская Площадь, 7 (Помещение Торгово-промышленной палаты, 1 этаж).
Аккредитация по телефону: +38-067-355-17-26, Екатерина
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