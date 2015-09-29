29 сентября в Киеве состоится конференция Киевского городского отделения партии “Відродження”.

Во время конференции будет рассматриваться решение о выдвижении кандидатуры Юрия Еханурова на должность городского головы Киева, а также будет презентован список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии «Відродження».

Начало мероприятия в 12:00, регистрация делегатов и СМИ с 11:00

Адрес: Киев, Львовская Площадь, 7 (Помещение Торгово-промышленной палаты, 1 этаж).

Аккредитация по телефону: +38-067-355-17-26, Екатерина