Сбор металлолома на полигоне в Крыму: 2 погибших и 1 раненый
09:31, 25 апреля 2008Разное
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Проводится расследование
В Крыму возле с. Стальное Джанкойского района на территории бывшего военного полигона во время сбора металлолома местными жителями в результате неосторожного обращения с неустановленным взрывоопасным предметом произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погибло двое человек, еще один человек с травмами и ожогами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
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