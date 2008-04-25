Сбор металлолома на полигоне в Крыму: 2 погибших и 1 раненый

В Крыму возле с. Стальное Джанкойского района на территории бывшего военного полигона во время сбора металлолома местными жителями в результате неосторожного обращения с неустановленным взрывоопасным предметом произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погибло двое человек, еще один человек с травмами и ожогами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.