Бродский предлагает на месте Ленина поставить Великого Украинца

Лидер Блока "Кияни" Михаил БРОДСКИЙ выступает за демонтаж памятника Ленину на бульваре Шевченко в Киеве и считает, что на этом месте должен стоять памятник Великому Украинцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии вольных демократов.

«Вместо идола времен советской эпохи на одном из центральных мест столицы должен стоять памятник «Великому Украинцу» по результатам всенародного голосования, которые будут объявлены 16 мая на телеканале «Интер»,- сказал он.

Таким образом, считает М.БРОДСКИЙ, в центре Киева будет стоять памятник действительно всенародного героя.

«Великие Украинцы» - проект, который совмещает в себе ток-шоу с опросом граждан Украины относительно места и роли выдающихся государственных и политических деятелей, военных, художников, ученых, спортсменов, религиозных деятелей в национальной и мировой истории.