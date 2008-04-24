Монетный двор НБУ входит в пятерку крупнейших в Европе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Монетный двор Национального банка Украины входит в пятерку крупнейших в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на торжественной церемонии по случаю 10-летия со дня основания Монетного двора НБУ.

Президент отметил, что сегодня на Монетном дворе ему было приятно встретить людей, с которыми он когда-то работал.

По случаю десятилетнего юбилея Президент наградил орденом «За заслуги» 1-й степени генерального директора Монетного двора НБУ Руслана АРЕШКОВИЧА и вручил медали ряду сотрудников двора.

Также Президент собственноручно отчеканил сувенирную монету к юбилею Монетного двора НБУ.