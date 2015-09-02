Первый звонок и открытие новой современной школы I ступени в ЖК "Чайка"

1 сентября в жилом комплексе «Чайка» прозвучал праздничный первый звонок в новой общеобразовательной школе I ступени, которая торжественно открыла свои двери для маленьких учеников 1-4 классов.

Новое современное учебное заведение - уникальный подарок местным детям от генерального директора девелоперской компании «ОМОКС» Алексея Кулагина и президента группы компаний «Чайка» Оксаны Кулагиной.

Двухэтажное помещение общей площадью более 1 500 кв.м. было отремонтировано и оборудовано под школу девелоперской компанией «ОМОКС» за счет собственных средств - в реализацию проекта было вложено порядка 30 млн грн. Кроме того, Застройщиком обеспечены максимально комфортные условия для обучения: оборудованы учебные классы, классы для информатики и изучения иностранных языков, установлены специальные регулируемые парты и стулья, обустроена столовая. В школе размещается 10 учебных классов с гардеробными для всех учеников, а также библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, учительская, кабинет директора, зал с игровым комплексом типа лабиринт, зал для ритмопластики и танца, столовая, комната ожидания для родителей. В распоряжении учащихся школы теперь теннисный корт и поле для мини-футбола для занятий физкультурой, а еще зеленые лужайки и детские площадки для прогулок. Школа размещается в середине жилого комплекса в пешеходной зоне, поэтому малыши будут здесь чувствовать себя в полной безопасности, а дорогу от школы до дома легко преодолевать самостоятельно.

Школа рассчитана на 186 учеников. Обучение будет проходить по государственной программе согласно государственным стандартам. К началу учебного года почти все классы набраны и укомплектованы – многие дети былипереведены из окрестных и частных школ. Программа обучения в школе предусматривает углубленное изучение английского языка. Первоклассники будут учиться по новой экспериментальной программе «Интеллект». Директор школы – Горина Людмила Григорьевна, учитель высшей категории, методист, отличник образования, с общим педагогическим стажем 45 лет.

Новую общеобразовательную школу I ступени Алексей и Оксана Кулагины передали в оперативное управление отделу образования Киево-Святошинской районной государственной администрации. Содействие в выделении бюджета на организацию учебного процесса 2015-2016 года оказывали - заместитель главы Киевской государственной областной администрации Парцхаладзе Лев Ревазович, и.о.главы Департамента образования и науки Киевской областной администрации Рогова Вера Борисовна, глава Петропавловско-Борщаговского сельского совета Кодебский Алексей Иванович.

На торжественной линейке по случаю открытия школы и праздника Первого звонка присутствовали почетные гости – главы Государственной областной администрации, Департамента образования и науки,Петропавловско-Борщаговского сельского совета и представители духовентства.

Алексей Кулагин с напутственными словами и теплыми пожеланиями торжественно передал директору символичный ключ от здания школы. Первый звонок, который давали будущие первоклассники, был подарен Наместником Киево-Печерской Лавры Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Владыкой Павлом и освящен в Печерской Лавре. На празднике своими выступлениями детей и гостей порадовали танцевальные коллективы и талантливые юные вокалисты. Традиционно гимн жилого комплекса «Чайка» исполнил его автор народный артист Украины Анатолий Матвийчук, а под песню «Я люблю Украину свою» все присутствующие запустили в небо воздушные шарики.

Торжественную ленту перерезали глава Киевской областной государственной администрации Шандра Владимир Николаевич, генеральный директор девелоперской компании «ОМОКС» Кулагин Алексей Владимирович и Митрополит Павел. После чего был совершен обряд освещения новой школы и благословение всех учеников, гостей и родителей.

По случаю открытия Алексей Кулагин и Оксана Кулагина сделали школе приятный подарок - презентовали 11 новых компьютеров, проектор и экран.

Пусть дети учатся только на отлично! А новая школа в жилом комплексе «Чайка» станет лучшей в Киевской области!