Строители, которым отель Хилтон - Киев (Hilton - Kyiv) задолжал 2 000 000 грн, развернут перед входом в отель палаточный городок
11:00, 18 августа 2015Разное
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18 августа (вторник) в 9:00 перед столичным отелем Hilton Kyiv (бул. Тараса Шевченко, 30) строители, которым отель задолжал около 2 000 000 грн за проведенные работы, в знак протеста развернут палаточный городок.
Это уже не первый пикет, ранее 11-13 августа строители уже приходили под стены фешенебельного отеля с требованием рассчитаться с долгами.
Участники пикета — руководство, инженеры и монтажники ООО "Сетевой Стандарт".
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