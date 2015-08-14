Как отпраздновать День Независимости во Львове – что делать и куда сходить?

Среди туристов Львов по праву славится своей древней историей и неповторимой атмосферой. Гулять по узким улицам и любоваться древней архитектурой, наслаждаться ароматом кофе и выступлениями уличных музыкантов - в этом удивительном городе со своим, особым колоритом, приятно находиться при любой погоде в любое время года. Прочувствовать неповторимый дух города и отпраздновать День Независимости ежегодно съезжаются гости со всех уголков Украины и ближнего зарубежья. Традиционно Львов отмечает национальный праздник уличными гуляниями в традиционных вышиванках, концертами и фейерверками. Что же ожидает нас в этом году на День Независимости во Львове? Чем удивит и что подарит нам столь долгожданный уикенд? Приоткрываем занавес…

Утро во Львове традиционно начинается в уютным кофейнях. Даже если вы предпочитаете зеленый чай, спрятаться от ароматов бодрящего напитка будет крайне тяжело. К тому же, огромный выбор кофейных напитков сможет приятно удивить даже самых требовательных гурманов и соблазнить заядлых «нелюбителей». Рекомендуем и в праздничное утро зарядиться чашечкой кофе и отправиться на народные гуляния.

Традиционно День Независимости в древнем городе празднуют несколько дней. В этом году для отдыха будет целых три дня – вполне достаточно, чтобы посетить основные достопримечательности и поучаствовать в праздничных деяниях. Улицы Львова по случаю праздника ежегодно наполняются яркими красками орнаментов и цветов национальной символики, присущими нарядному убранству празднующих украинцев. Отовсюду звучат мелодии народных музыкальных инструментов, что только усиливает эффект концентрации богатства национального колорита в одном уютном городе.

Международный фестиваль «Этновир»

В этом году в праздничную программу Львова включен международный фестиваль «Этновир», который пройдет с 20 по 24 августа. В программе праздника фольклора разных государств заявлены марш-парады, танцы народов мира и хореографические мастер-классы. Место проведения организаторами указан как центральная часть Львова

Архитектурный фестиваль «ПростоНеба»

С 22 по 24 августа в Львовском дворце искусств пройдет фестиваль ландшафтной архитектуры с тематическими выставками, инсталляциями и лекциями от украинских и зарубежных архитекторов и урбанистов.

Спектакль «Марко проклятий, або Східна легенда»

В театре имени Леся Курбаса 23 августа состоится спектакль по мотивам произведений Василия Стуса. Драматическая симфония создана с использованием образов украинских легенд про Мамая и Марка Проклятого, а также про Манкурта – дитя кочевого племени, которое насильно лишили памяти о своем роде.

Грандиозный «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО»

В преддверии Дня Независимости, с 22 по 23 августа, во львовском парке имени Богдана Хмельницкого состоится мероприятие небывалых масштабов, где соберутся любители современной музыки, уличных развлечений, качественной еды и интересных кулинарных и творческих мастер-классов. «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО» приглашает гостей Львова присоединиться к празднованию в честь 300-летнего юбилея самой старой пивоварни в Украине – Львовской пивоварни. Программа будет очень насыщенной: знакомство с культурными особенностями и пивными традициями Львова и Европы, дегустация лучших сортов украинского и европейского пива и проведение малоизвестных пивных ритуалов и все это под живую музыку известных украинских и зарубежных исполнителей.

Организаторы обещают проведение уникальных кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд с использованием пива и к пиву. А любители оригинальных локаций и масштабных селфи по достоинству оценят многочисленные тематические фото-зоны.

Со сцены гостей будут развлекать известные ведущие – Фагот и Фоззи с музыкальной группы «ТНМК». Свое музыкальное участие уже подтвердили MAD HEADS , ТНМК, DZIDZIO, «Братья Гадюкины». Приятным сюрпризом для ценителей европейской музыки станут выступления «Babylon Circus» (Франция), J.B.O.(Германия) и «GIPSY SKA» (Бельгия).

Цена входного билета на «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО» будет более, чем демократичной – всего 20 гривен. Все собранные средства будут потрачены на благотворительность.