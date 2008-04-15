”Человек-крот” 40 лет рыл тоннель под своим особняком

"Человека-крота", который в течение 40 лет занимался рытьем туннелей под своим особняком, обязали уплатить 280 тысяч фунтов стерлингов за ремонтные работы, проведенные местной управой, пишет Daily Telegraph.

Из-за сети подземных ходов особняк Уильяма Литтла, расположенный в Лондоне в районе Хакни, находился в аварийном состоянии. Инспекция обнаружила, что во многих местах дома обвалились перекрытия. Сам хозяин дома называет прорытые им туннели "улучшениями жилища".

Впервые управа района Хакни обратила внимание на человека-крота в 2006 году, пишет Guardian. По приблизительным оценкам, за 40 лет Литтл вынул около 100 кубических метров грунта. В туннелях, вырытых под участком, Литтл хранил машину и даже лодку.

Соседи жаловались на то, что он копает тоннели не только под своим участком. Литтл называл эти претензии глупостью, однако позже выяснилось, что он действительно "улучшил" часть соседской территории. В 2006 году управа Хакни обязала "человека-крота" вернуть землю в туннели. Литтл не стал выполнять эти требования, после чего было принято решение выселить его из особняка, чтобы рабочие смогли отремонтировать его.

Лента.ру