Волшебный "Город Солнца" открывает свои двери на Певчем поле в Киеве

3-го июля на Певчем поле в Киеве состоится торжественное открытие III Национальном флористического фестиваля «ГОРОД СОЛНЦА». На фестивале будут представлены Ленд-Арт скульптуры, созданные ландшафтными дизайнерами с помощью материалов, которые встречаются в природе. Лэнд-арт (от англ. Land art - ландшафт-искусство) - это искусство интеграции художественных объектов в существующий ландшафт. Объекты Ленд-Арт - это образы, необычные фигуры, абстракции, созданные исключительно из природных материалов: тростника, сена, соломы, коры, коряг, камней, листьев, грунта, стволов и ветвей деревьев, которые были сломаны ветром и тому подобное. Искусство Ленд-Арт стремительно приобретает популярность в Украине - «это возможность вдохнуть «вторую жизнь» в природные элементы, которые потеряли свое основное предназначение», - рассказывают организаторы III Национального флористического фестиваля.

Уникальность «Города солнца» на Певчем поле состоит еще и в том, что основой Ленд-Арт скульптур станут цветочные композиции выставки «Украина Европейская», которая еще в мае была открыта в Печерском ландшафтном парке. Таким образом, цветочные композиции, которые увидело уже большое количество зрителей, получат «вторую жизнь» и предстанут перед гостями Певчего поля в совершенно новых формах.

Так, не открывая заранее всех секретов «волшебного ландшафтного преобразования», организаторы «Города солнца» отмечают, что постоянные поклонники Певчего поля, например, в новой Ленд-Арт скульптуре под названием «Канкан» смогут узнать части цветочной композиции «Франция» прошедшей выставки « Украина Европейская ». Всего на выставке будут представлены 22 Ленд-Арт скульптуры на различную тематику.

Волшебным сюрпризом для посетителей фестиваля станут специально созданные в «Городе солнца» тайные ландшафтные поляны желаний, а именно: «Колодец желаний», «Магическое дерево с волшебным дуплом», «Желание сладкой жизни» и «Детская мечта». Гости фестиваля, которые раскроют тайны «Города Солнца», смогут загадать одно или все свои желания, в зависимости от того, сколько волшебных полян желаний ними будут найдены. Кроме того, ожидать с уверенностью на выполнение своих желаний, посетители «Города Солнца» смогут при условии, что они не только загадают свое желание, но и выполнят особое для каждой из волшебных полян несложное чародейное задание.

Организаторы III Национального флористического фестиваля отмечают, что Ленд -арт скульптуры «Города Солнца» имеют не только художественную ценность, но и практическое применение в реальной жизни современных городов, в частности столицы Украины. «Подходы в оформлении городского ландшафта развиваются и скульптуры Ленд -арт, включая такие, которые посетители смогут осмотреть на фестивале «Город Солнца», можно будет вскоре увидеть в парках и скверах украинских городов, в частности в Киеве», - рассказывают организаторы фестиваля о своих надеждах и стремлениях.

Фестиваль «Город Солнца» пройдет на Певчем поле в Киеве с 3 по 19 июля 2015 года. Для каждого уикенда (выходных в конце недели) организаторы подготовили большие тематические программы, с учетом предпочтений как взрослых, так и детей (День цирка, День оперетты, запланированы День джаза, День рок и поп-музыки, День театра и др.)

С подробной информацией о специальных днях «Города Солнца» можно будет ознакомиться на официальном сайте Певческого поля http://pevchee-pole.com.ua/

В течение всех дней фестиваля «Город Солнца», на территории Певческого поля будет расположена Детская аллея и Аллея мастеров . Кроме того, гостям фестиваля будет представлен большой ассортимент питания и прохладительных напитков.

Программа III Национальном флористического фестиваля «ГОРОД СОЛНЦА» на 3-5 июля 2015:

(Киев, комплекс «Певческое поле», ул. Лаврская, 41)

3 июля (пятница) - День официального открытия «Города Солнца»

12.30 - специальный пресс-тур для СМИ с участием организаторов фестиваля и создателей «Города Солнца» на Певчем поле.

Журналистам будет предоставлена возможность увидеть главные Ленд -арт объекты фестиваля, а также получить комментарии ландшафтных дизайнеров - авторов скульптур и идеологов Национального флористического фестиваля «Города солнца».

Кроме того, представители СМИ смогут увидеть все тайные поляны и загадать на них свои желания, выполнив волшебные задания, специальные советы для выполнения которых будут давать создатели волшебных полян.

Участие в пресс-туре возможно только при условии обязательной аккредитации. Тел. (095) 228 25 04

14.00 - официальное открытие «Города солнца» для посетителей

21.00 - конец работы

4 июля (суббота) - День цирка

9.00 - начало работы фестиваля

16.00 - выступления артистов цирка и воспитанников детских цирковых-хореографических студий

21.00 - конец работы

5 июля (воскресенье) - День оперетты

9.00 - начало работы фестиваля

16.00 - специальная программа с участием артистов Киевского национального академического театра оперетты. Исполнение популярных арий из известных оперетт в камерно-романтической атмосфере («при свечах»).

21.00 - конец работы

Фестиваль «Город Солнца» пройдет на Певческом поле с 3 по 19 июля 2015 года.

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Вход на фестиваль - 30 грн.

Дети до 7 лет, пенсионеры, инвалиды, участники войны и участников ликвидации аварии на ЧАЭС - бесплатно.

Подробная информация на официальном сайте Певчего поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Дополнительная информация по тел. (067) 446-37-66