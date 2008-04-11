По субботам депутаты БЮТ лично возглавят уборку мусора в Киеве

Кандидат на должность мэра Киева от Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ выступил с инициативой проведения депутатских субботников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, каждую субботу народные депутаты Украины от БЮТ вместе с депутатами городского и районного советов Киева лично будут возглавлять уборку мусора в столице.

На субботники не будут использованы бюджетные средства - все работы профинансируют депутаты при поддержке партий, которые входят в БЮТ.

В ближайшую субботу состоится первый субботник, в котором примет участие А.ТУРЧИНОВ.

БЮТ планирует сделать такие субботники традиционными, чтобы упорядочить родной город.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля, межпартийная конференция Киевской городской организации БЮТ единодушно утвердила решение о выдвижении первого вице-премьер-министра А.ТУРЧИНОВА кандидатом в мэры Киева.