Тимошенко обратилась к священникам от имени Президента и всех политиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к священнослужителям всех конфессий с просьбой отслужить молитву за единство украинского политикума.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу она высказала сегодня в ходе встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«Я от имени правительства, Президента и других политических сил хочу обратиться к вам с просьбой помолиться за единство и согласие политикума страны при решении ключевых вопросов, потому что раздор – это сегодня наибольшее зло», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня согласия нет «внутри каждой фракции, внутри оппозиции, внутри коалиции, в том числе и демократической».

Премьер-министр попросила отслужить молитву во всех конфессиях, представленных в составе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«Я думаю, что если вы не пошепчете и не помолитесь, ничего не будет. Поэтому я прошу отдельно и по всем конфессиям, потому что каждая фракция – многоконфессиональная, и все являются вашими прихожанами. Давайте наши усилия объединим», - сказала премьер-министр.

Справка УНИАН. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций был создан в декабре 1996 года как представительский межконфессиональный консультативно-совещательный орган для объединения усилий по духовному возрождению Украины, координации межцерковного диалога и участия в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

В настоящее время в состав Всеукраинского совета входят 19 церквей и религиозных организаций, которые охватывают более 90% религиозной сети Украины.