Новая звезда тракторных шин от Alliance: AGRI STAR II

Компания Alliance Tire Group (YOKOHAMA) эксклюзивно представит новую тракторную шину AGRI STAR II на выставке Зерновые Технологии в Киеве 18 февраля. Шина будет представлена на стенде дистрибьютора Технооптторг-Трейд, павильон 3C, стенд 45F.

AGRI STAR II – новейшая радиальная шина для тракторов с применением уникальной технологии многослойной структуры (Stratified Layer Technology, SLT), которая обеспечивает безупречное сцепление даже после длительного использования (даже после 40% износа!). AGRI STAR II также отличается лучшей управляемостью на дороге, скоростью D (65 км/ч), 7-ми летней гарантией от производителя и имеет непревзойденный дизайн.

Пресс-конференция для журналистов состоится 18 февраля в 13 часов в конференц-зале №5 (Павильон 1) в МВЦ (Киев, Броварской проспект, 15).

Мы будем благодарны за предварительную аккредитацию по ссылке:

https://online-accreditation.de/atg/ или по электронному адресу: jverbunt@atgtire.com

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Alliance Tire Group

Группа компаний Alliance Tire Group входит в состав группы Yokohama Group. Имея более 60 лет опыта, Alliance Tire Group специализируется на проектировании, разработке, изготовлении и выведении на рынок шин под брендами Alliance, Galaxy и Primex для техники, работающей в сельском и лесном хозяйстве, на строительстве, в промышленности и на земляных работах.

Контактное лицо для прессы:

Юлия Вербюнт (Julia Verbunt)

Менеджер по связям с общественностью и коммуникациям в странах Европы

Alliance Tire Europe BV| Компания, входящая в состав группы Alliance Tire Group| Нидерланды

Мобильный телефон:+31 (0)654916673 | Эл. почта: jverbunt@atgtire.com

Веб-сайт: www.atgtire.com

Прес-служба:

Пресс-релизы и фотографии для прессы можно найти в сети по адресу http://www.press.atgtire.info/