Новая звезда тракторных шин от Alliance: AGRI STAR II
Компания Alliance Tire Group (YOKOHAMA) эксклюзивно представит новую тракторную шину AGRI STAR II на выставке Зерновые Технологии в Киеве 18 февраля. Шина будет представлена на стенде дистрибьютора Технооптторг-Трейд, павильон 3C, стенд 45F.
AGRI STAR II – новейшая радиальная шина для тракторов с применением уникальной технологии многослойной структуры (Stratified Layer Technology, SLT), которая обеспечивает безупречное сцепление даже после длительного использования (даже после 40% износа!). AGRI STAR II также отличается лучшей управляемостью на дороге, скоростью D (65 км/ч), 7-ми летней гарантией от производителя и имеет непревзойденный дизайн.
Пресс-конференция для журналистов состоится 18 февраля в 13 часов в конференц-зале №5 (Павильон 1) в МВЦ (Киев, Броварской проспект, 15).
Мы будем благодарны за предварительную аккредитацию по ссылке:
https://online-accreditation.de/atg/ или по электронному адресу: jverbunt@atgtire.com
***
Alliance Tire Group
Группа компаний Alliance Tire Group входит в состав группы Yokohama Group. Имея более 60 лет опыта, Alliance Tire Group специализируется на проектировании, разработке, изготовлении и выведении на рынок шин под брендами Alliance, Galaxy и Primex для техники, работающей в сельском и лесном хозяйстве, на строительстве, в промышленности и на земляных работах.
Контактное лицо для прессы:
Юлия Вербюнт (Julia Verbunt)
Менеджер по связям с общественностью и коммуникациям в странах Европы
Alliance Tire Europe BV| Компания, входящая в состав группы Alliance Tire Group| Нидерланды
Мобильный телефон:+31 (0)654916673 | Эл. почта: jverbunt@atgtire.com
Веб-сайт: www.atgtire.com
Прес-служба:
Пресс-релизы и фотографии для прессы можно найти в сети по адресу http://www.press.atgtire.info/