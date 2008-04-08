Еще раз об обязательной регистрации мопедов

Начальник Государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренних дел в Полтавской области Владимир КРАВЧЕНЯ инициирует обращение к Полтавской облгосадминистрации, областному совету и органам местного самоуправления населенных пунктов области о проведении эксперимента относительно обязательной регистрации мопедов и скутеров с рабочим объемом двигателя до 50 куб. см.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КРАВЧЕНЯ заявил сегодня журналистам.

"В этом случае всем водителям скутеров необходимо будет сдавать на права и хорошо знать правила дорожного движения", - отметил В.КРАВЧЕНЯ. По его словам, регистрация поможет предотвратить не только ДТП, но и преступления, связанные с кражей мопедов.

По данным ГАИ, весной на улицах увеличились количество мопедов и скутеров, которыми управляют несовершеннолетние. Они подвергают опасности себя и других участников дорожного движения неумелыми действиями. По данным В.КРАВЧЕНИ, Главное управление ГАИ уже поднимало вопрос регистрации скутеров, но необходимо решение органов местного самоуправления. "В Черкасской области действует эксперимент, когда водителям скутеров выдаются контрольные карточки - в случае трех нарушений на протяжении года транспортное средство изымается. Мы за такой эксперимент и в Полтавской области", - сказал В.КРАВЧЕНЯ.

По его мнению, регистрацию указанных транспортных средств необходимо утвердить на общегосударственном уровне.

Сейчас мопед или скутер в Украине можно купить за 400-1000 долларов, при этом документов, прав водителя или регистрации не надо, если объем двигателя не превышает 50 куб. см.