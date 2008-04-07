Шофер повесился на месте аварии на трассе Петербург — Киев

В Псковской области в результате ДТП пострадали семь человек.

ДТП произошло 6 апреля, около 17.30, на 358-м км шоссе Петербург-Киев. 32-летний водитель автомашины ВАЗ 21113 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Hyundai.

В результате пострадали водитель и четверо пассажиров Hyundai, а также два пассажира ВАЗа, в том числе пятилетняя девочка. Все они госпитализированы. «Водитель ВАЗа после ДТП отъехал на 15 метров и покончил жизнь самоубийством, повесившись в лесу», - отметил источник в УВД.

По предварительной версии, водитель и пассажиры ВАЗ 21113 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фонтанка.ру