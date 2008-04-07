Шофер повесился на месте аварии на трассе Петербург — Киев
21:00, 07 апреля 2008Разное
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...кроме него, никто не погиб
В Псковской области в результате ДТП пострадали семь человек.
ДТП произошло 6 апреля, около 17.30, на 358-м км шоссе Петербург-Киев. 32-летний водитель автомашины ВАЗ 21113 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Hyundai.
В результате пострадали водитель и четверо пассажиров Hyundai, а также два пассажира ВАЗа, в том числе пятилетняя девочка. Все они госпитализированы. «Водитель ВАЗа после ДТП отъехал на 15 метров и покончил жизнь самоубийством, повесившись в лесу», - отметил источник в УВД.
По предварительной версии, водитель и пассажиры ВАЗ 21113 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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