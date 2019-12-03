4 декабря 2019 г. в 13:00 в г. Киеве возле Верховной Рады Украины (Площадь Конституции) начнется бессрочная акция «Нет распродаже Украины!»

Акция будет сопровождаться предупредительным перекрытием дорог в регионах.

Представители территориальных общин, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, личных сельских хозяйств, домохозяйств, профсоюзов, патриотические проукраинские силы, организации гражданского общества и научного сообщества из всех уголков Украины выражают решительный протест против любых попыток распродажи украинской земли, вопреки воле украинского народа.

Мы, Объединенный штаб защиты украинской земли, требуем провести земельную реформу в интересах всего украинского общества, с учетом потребностей нынешнего и будущего поколений украинцев, а не кучки спекулянтов, олигархов и транснациональных корпораций.

Мы, представители территориальных общин, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, личных сельских хозяйств, домохозяйств, профсоюзов, патриотических проукраинских сил, организаций гражданского общества и научного сообщества, оставляем за собой право на общественный протест, гарантированный Конституцией Украины. А также, если мы движемся в ЕС, то имеем право на акции протеста, к которым прибегают европейские фермеры – перекрытие дорожного движения на международных трассах, тракторные колонны к правительственным зданиям, бессрочные пикеты и другие мероприятия.

К этим протестам прислушиваются власть имущие ЕС. Мы заставим прислушаться к нам!

Дата и время проведения: 04 декабря 2019 года в 13:00

Место проведения: г. Киев, Верховная Рада Украины, ул. Михаила Грушевского, 5 (Площадь Конституции)

Контактное лицо: Форстий Марина 097 8006110