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Концерт рэпера Тимы Белорусских EGO party Place

20:00, 14 ноября 2019
Разное
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Маленькое, но амбициозное модное место EGO party Place не прекращает удивлять концертами современных исполнителей, хиты которых стоят на репите в наших плейлистах.

14 ноября  EGO посетит с концертом молодой талантливый рэпер Тима Белорусских, который только недавно погрузился в мир музыки и сразу взорвал Интернет треком «Мокрые кроссы». До этого момента о парне почти ничего не знали, а сейчас он активно развивается в музыкальной сфере и наслаждается свалившейся на него популярностью.

Рэпер радует поклонников новыми песнями и снятыми на них клипами. У Белорусских есть видео на треки «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Rassvet» и на другие композиции.

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