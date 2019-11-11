Концерт рэпера Тимы Белорусских EGO party Place
20:00, 14 ноября 2019Разное
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Маленькое, но амбициозное модное место EGO party Place не прекращает удивлять концертами современных исполнителей, хиты которых стоят на репите в наших плейлистах.
14 ноября EGO посетит с концертом молодой талантливый рэпер Тима Белорусских, который только недавно погрузился в мир музыки и сразу взорвал Интернет треком «Мокрые кроссы». До этого момента о парне почти ничего не знали, а сейчас он активно развивается в музыкальной сфере и наслаждается свалившейся на него популярностью.
Рэпер радует поклонников новыми песнями и снятыми на них клипами. У Белорусских есть видео на треки «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Rassvet» и на другие композиции.
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