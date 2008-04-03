Бензин в Америке стоит почти доллар за литр

Конгресс США обвинил американские нефтяные корпорации в слишком высоких прибылях на фоне убытков, которые несут рядовые американцы из-за высоких цен на нефть, сообщает Reuters. Конгрессмены также усомнились в целесообразности налоговых льгот для нефтяной индустрии.

Размер этих льгот составляет 18 миллиардов долларов в год, в то время как чистая прибыль американских нефтяных корпораций в 2007 году превысила 123 миллиарда.

Кроме того, депутаты Палаты представителей также раскритиковали нефтяников за то, что они не инвестируют в возобновляемые источники энергии.

В свою очередь, представители нефтяных компаний утверждают, что рост цен на нефть вызван объективными причинами, а высокие прибыли нельзя рассматривать вне контекста всей нефтяной индустрии, которая подвержена циклическим спадам и подъемам.

Напомним, что в марте цена на нефть достигла рекордной отметки в 111 долларов за баррель. Сейчас стоимость одного галлона (3,78 литра) бензина на американских автозаправках составляет 3,29 доллара, что тоже абсолютный рекорд.

Лента.ру