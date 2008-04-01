1 апреля – день политических приколов в Украине

Все привыкли к стандартным первоапрельским шуткам. Это когда тебе под „пятую точку” кнопку подсунут, фальшивый приказ об увольнении на рабочий стол подложат, или же начнет вечером колотить в двери радостно-пьяный сосед с криком „Откройте, прокуратура!”. Но нынешнее 1 апреля подарило нам более элегантные приколы политического характера.

Самый крутой политический прикол, конечно, связан с визитом в Киев президента США Джорджа Буша-младшего. Ну, действительно прикольно, когда господин Буш, успешно превративший за 8 лет астрономический профицит бюджета США в не менее астрономический дефицит, намертво застрял в Ираке и оставляет после себя галопирующую инфляцию доллара, от души верит, что способен поднять авторитет своего украинского союзника и помочь ему получить заветный План достижения членства в НАТО. Еще прикольнее, когда его украинский визави не менее твердо верит в то же. Хоть бы мировую прессу почитал: там иначе чем „хромой уткой” одного из самых неудачных президентов США и не называют.

Помнится, как некто господин Манилов мечтал построить хрустальный мост, взять под руку своего симпатичного гостя и пойти с ним вместе в сам Бухарест..., тьфу, Петербург. Смешно. Еще смешнее, когда встречаются целых два Маниловых.

Достаточно забавные политические приколы выкинула сегодня Верховная Рада Украины со своим свежеизбранным председателем Арсением Яценюком. Спикер, совсем забыв о 1 апреля, вынес на голосование элементарные, на первый взгляд, вопросы. Освободить от должностей председателя Госкомтелерадио Эдуарда Прутника и председателя Антимонопольного комитета Алексея Костусева, поскольку оба счастливо прошли в парламент по списку Партии регионов. А Конституция запрещает совмещать депутатство в парламенте с правительственными должностями. По тем же соображениям запрета на совместительство нужно было лишить депутатских полномочий ряд народных избранников, получивших должности в Кабинете Министров. В общем, это полутехническая процедура, которая должна была состояться, что называется „автоматом”.

Ничего подобного. Депутаты вдоволь насмеялись над бедным Арсением Петровичем. Они не проголосовали положительно ни за один кадровый вопрос. Да еще и злорадно тянули время, пока спикер не стал опаздывать на завтрак к вышеупомянутому визитеру из Америки. Небезызвестный шутник Нестор Шуфрич с мягкой интонацией сытой гремучей змеи заметил, что „регионалы” не голосуют за освобождение Прутника и Костусева, поскольку хотят дать коалиции возможность продемонстрировать наличие знаменитых 227 голосов. Но голосов этих все не было. Как выяснилось при анализе „поименки”, голосов не хватало из-за бойкота нескольких депутатов НУ-НС, которых считают близкими к главе СП Виктору Балоге. Злые языки поговаривают, что это стало утонченной формой мести Яценюку за упрямое нежелание стать лидером силы, которую безжалостные журналисты, творчески развив шутку Юлии Тимошенко, окрестили ПоПЕЦ: „Політична Партия „Єдиний Центр”. И которую, опять-таки, связывают с В.Балогой.

Честно говоря, и Арсения Петровича можно понять: от одних аббревиатур тоскливо становится. Не говоря уже о наполнении.

Разогнал до будущей неделю спикер Яценюк Верховную Раду, которая в День дурака наплевала на Конституцию и его самого изрядно подержала в дурачках, да и побежал скорей на завтрак к главе американского государства. И на что напоролся? Джордж Буш-младший сделал нашему спикеру крайне сомнительный комплимент – „от души поздравил А.Яценюка как одного из самых молодых спикеров мира за два последних века..” „И этот прикалывается, намекает, мол „зелен” еще парламентом руководить!” – видимо, подумал Яценюк, удерживая на лице любезную улыбку согласно требованиям дипломатического этикета. Возможно, Арсений Петрович и самым молодым министром иностранных дел побывал, правила знает.

Между тем без политических приколов не смогли обойтись и в политической силе премьера Юлии Тимошенко. Пока шеф мило болтала с Джорджем (в том числе, и тет-а-тет), ее подчиненные собрались, чтобы определиться с кандидатом от БЮТ на внеочередные выборы городского председателя столицы. Но на заседании фракции БЮТ не было принято никакого решения по кандидатуре на должность мэра Киева. Депутат-бютовец Анатолий Семинога честно объяснил журналистам, что во всем виноват проклятый Буш. Ю.Тимошенко пришлось идти к нему на тусовку, а без Юлии Владимировны депутаты – словно дети малые. Ничего решить не могут. А как премьеру быть, не может же она клонироваться! В Кабмине еще одно такое собрание беспомощных детишек сидит...

Наконец, завершил эту череду веселых политических приколов министр регионального развития и строительства Василий Куйбида. Экс-мэр Львова на пресс-конференции сказал такое, что у небезразличного к теме жилья автора прямо сердце забилось. Мол, „дома на две-четыре квартиры в рамках реализации программы "доступное жилье" можно будет приобрести до конца 2008 года. Предусматривается, что на одного жителя такой квартиры должен приходиться 18-20 кв. м” „Хочу, хочу доступное жилье” – промелькнуло в голове. Но тут дочитал до конца сообщения: „дома возводятся в сельской местности”. И суть прикола наконец дошла до сознания. Жилье будет доступно только при наличии машины. Ну, это еще не скоро...

Николай Писарчук