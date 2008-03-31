Депутат БЮТ требует запретить телевизионные ”лохотроны”

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (№ 2300) в части недопущения злоупотреблений доверием телезрителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, законопроектом, в частности, предлагается изложить ст.62 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» в новой редакции, запрещающей телерадиоорганизациям распространять программы и передачи, в которых телезрителям в той или иной форме предлагается материальное вознаграждение, но чтобы получить его они должны позвонить за свой счет.

В сообщении подчеркивается, что в последнее время телевизионный эфир захлестнула волна «сомнительных с точки зрения законности» платных интерактивных викторин и игр, в которых телезрителю предлагается угадать слово, состоящее из набора букв, и получить вознаграждение. Телезритель совершает платный телефонный звонок, а «телеканалы часто вводят в заблуждение своих зрителей, создавая для них иллюзию соревнования, чтобы задержать их перед экраном и заставить беспрерывно набирать номер платного телефона».

А.ФЕЛЬДМАН считает, что телеканалы, которые внесли в свой эфир «практику обворовывания», пользуясь то ли доверчивостью, то ли невнимательностью своих зрителей, «ведут недостойную политику вещания».

«Обогащаясь, они не могут остановиться, но так не может продолжаться и дальше. Пора защитить зрителя от манипуляций его сознанием и кошельком со стороны «голубых экранов», - убежден автор законопроекта.