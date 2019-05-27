28 мая, 11-00 - Возле КМУ начнется трехдневная акция «Похороны зеленбудовского наследия СССР, или Спаси легкие города», цель которой заставить власть безотлагательно обсудить насущные проблемы отрасли благоустройства (в которой Украина отстает от развитых стран ЕС на 40 лет), и критического уменьшения зеленых насаждений в населенных пунктах Украины.

Цель акции - организация круглого стола, во время которого будут не только обсуждены острые вопросы, при участии представителя президента, Кабмина, но и создан протокол о намерениях.

Организатор: «Союз производителей посадочного материала» (КМУ, ул. Грушевского, 12/2).

Без аккредитации.

Контактное лицо: Телефон: 050 246 310