Финалистка шоу «Голос страны» представит шоу-программу Yiddish Jazz в Киеве

21 мая финалистка шоу «Голос страны» Татьяна Амирова выступит с шоу-программой Yiddish Jazz в Caribbean Club Concert Hall. Артистка известна сильным голосом, богатым тембром и своим вкладом в возрождение еврейских традиций.

Yiddish Jazz - это еврейские истории в исполнении одесситки Татьяны Амировой в сопровождении виртуозных музыкантов и танцоров. Композиции объединены сюжетом о жизни артистки, ее родном городе, любви к форшмаку и фаршированной рыбе, приправленные юмором и одесско-еврейскими традициями.

«Мы не всегда знаем, куда именно придем, но мы точно знаем откуда пришли. Я родилась в Одессе. Меня воспитывали в еврейских традициях. Любовь к родному городу и еврейские ценности я несу по жизни. Любая культура базируется на языке. Для меня интерес к музыке и песням на языке идиш - это вопрос самоуважения и национальной самоидентификации. 21 мая я приглашаю вас погрузиться в атмосферу моей Одессы и моих историй о жизненном, когда замирает сердце. Как говорит Михаил Жванецкий: петь нужно тогда, когда есть о чем сказать, промолчать и пошутить.», - комментирует Татьяна Амирова.

Организаторы обещают, что это будет яркое шоу, ведь над его постановкой работал солист «Freedom ballet» режиссер-постановщик Павел Бондаренко, а художником по костюмам выступил стилист и хореограф Назар Дидык. Декорации и видеографика для постановки разработаны в стилистике Одессы 30-х годов.

Песни на языке идиш, на котором говорили Танины бабушки и прабабушки, с детства знакомые мотивы Сестер Бэрри, 21 мая зазвучат в современных авторских аранжировках. Билеты на концерт можно купить по ссылке.