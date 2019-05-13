Публичная дискуссия «Авангард Европы? Прошлое и будущее Восточного партнерства»

16 мая в 11:00 Представительство Европейского Союза в Украине проведет публичную дискуссию «Авангард Европы? Прошлое и будущее Восточного партнерства», посвященную результатам первого десятилетия работы Восточного партнерства, тем возможностям, которые программа открывает для стран-участниц (Соглашение об ассоциации с ЕС, УВЗСТ, региональное сотрудничество), а также перспективам развития программы в будущем. Участниками будут делегаты Представительства Европейского Союза в Украине, представители посольств стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства, депутаты Европейского парламента и Верховной Рады Украины, общественные организации, аналитические центры, а также участники Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Место проведения: Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко, ул. Большая Житомирская, 2, большой актовый зал, 2-й этаж.

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