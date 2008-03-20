МЕГА-катастрофа в Киеве: КамАЗ разгромил 12 автомобилей (фото)

Вчера в Киеве в результате большого дорожно-транспортного происшествия на проспекте Науки, по предварительным данным, один человек погиб, трое получили тяжелые ранения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении ГАИ.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17.00.

О подробностях ДТП сообщает "Друга Смуга": в вечерний час-пик КамАЗ, у которого отказали тормоза, разгромил 12 (!) автомобилей.

Когда КамАЗ спускался к Столичному шоссе, у него по неизвестной причине отказали тормоза. Первыми на пути у взбесившейся фуры оказались Hyundai Sonata, Mazda3, Volkswagen Bora и Alfa Romeo 155. Пытаясь предотвратить дальнейшие столкновения, водитель длинномера попытался затормозить посредством бордюра. Но, к сожалению, ему это не удалось, и он в буквальном смысле этого слова впечатал Ford Escort в бетонный отбойник! Следующей жертвой КамАЗа стала легковушка Mercedes Е-класса, которая от мощнейшего удара вылетела на обочину и перевернулась на крышу! Но это было лишь начало трагического развития событий. Неуправляемый грузовик летел дальше и продолжал крушить все на своем пути…

Разбив 6 машин, он зацепил ГАЗ-3110, который отбросило в задний бампер впереди идущей фуры Mercedes. От удара последняя разломалась на две части. После «встречи» с легковушкой и немецким грузовиком, КамАЗ врезался в ВАЗ-21099, по инерции проломивший бетонный забор. Следующей жертвой стал грузовик ЗИЛ – зловещий длинномер развернул его на 90 градусов. Окончательным пунктом назначения КамАЗа стала ВАЗовская «шестерка» - она приняла на себя самый сильный удар.

Именно в Ладе и погиб человек – сидевшая впереди пассажирка. Кроме того, серьезно пострадал водитель несчастного ВАЗа, его доставили в реанимацию. Также госпитализировали водителей КамАЗа и легкового Mercedes.

На место масштабного ДТП прибыли: сотрудники ГАИ и МЧС, представители КГГА, пожарные машины и несколько карет скорой помощи. Приехал и кран, которому предстояло убрать остатки машин.

В результате аварии было полностью перекрыто движение на проспекте Науки (в сторону Столичного шоссе) и выезд со стороны Столичного шоссе.