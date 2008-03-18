КамАЗ столкнулся с автобусом: трое пострадавших (фото)
11:40, 18 марта 2008Разное
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ДТП в Севастополе
В Севастополе в результате столкновения грузового автомобиля ”КАМАЗ” с автобусом травмированы три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент аварии в автобусе находилось 30 пассажиров.
В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в 1-ю городскую больницу.
Фото Департамента ГАИ МВД
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