КамАЗ столкнулся с автобусом: трое пострадавших (фото)

В Севастополе в результате столкновения грузового автомобиля ”КАМАЗ” с автобусом травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент аварии в автобусе находилось 30 пассажиров.

В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в 1-ю городскую больницу.

Фото Департамента ГАИ МВД