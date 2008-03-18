Началась регистрация мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см

Управление Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Винницкой области начало регистрацию мопедов и скутеров, объем двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления ГАИ УМВД Украины в Винницкой области.

Для регистрации скутера или мопеда владельцу необходимо обратиться в подразделение регистрационно-экзаменационной работы ГАИ по месту своего проживания и представить на осмотр транспортное средство с таким пакетом документов: паспорт гражданина Украины; документы, подтверждающие приобретение мопеда; удостоверение водителя с открытой категорией «А»; квитанции об оплате за спецпродукцию ГАИ и регистрационные услуги.

В случае отсутствия удостоверения водителя, владельцы мопедов должны иметь при себе карточку водителя мопеда установленного образца, утвержденного решением 15 сессии Винницкого областного Совета 5 созыва от 16 января 2008 года № 458.

Чтобы ее получить, лицо должно обязательно достичь 16-летнего возраста, пройти бесплатный курс лекций по Правилам дорожного движения и успешно сдать тест по проверке знаний.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2007 года Винницкий областной совет принял решение относительно введения в 2008 году обязательной регистрации мопедов и скутеров с объемом двигателя до 50 кубических см.

Регистрация мопедов с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров введена из-за значительного роста дорожно-транспортных происшествий с участием водителей малолитражных мопедов, которыми преимущественно управляют несовершеннолетние лица.