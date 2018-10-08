Украинский Театр Танца открывает свой второй сезон в Молодом театре

13 октября Ukrainian Dance Theatre открывает свой второй сезон в Молодом театре. Проектная компания, основанная танцовщицей и хореографом Анной Герус, начнет театральную осень вечером одноактных балетов "Вариации жизни" и "Спасение Архонта".

Первый спектакль весной 2017 года поставила сама Анна, она же исполняет в нем ведущую партию. Балет-притча о непрерывном течении жизни поставлен в техниках неоклассики и контемпорари, и кроме философских хореографических размышлений цепляет зрителя визуальными эффектами, достойными кинематографа.

Вторая постановка вечера, "Спасение Архонта" молодого киевского хореографа Елены Вертегел, также поразительно визуальна. В ней театральные спецэффекты объединяются с современными технологиями, а сама хореография гипнотизирует ритмичностью. При этом, Вертегел работает со стилем physical theatre, который больше ориентирован на пластическую, чем на танцевальную образность.

Показать зрителю разнообразие стилей и техник современного танца - одна из миссий Ukrainian Dance Theatre. Поэтому в новом сезоне компания продолжит радовать публику премьерами. Уже 7 ноября спектакль под брендом UDT представит Ярослав Кайнар. Премьера станет частью постоянно обновляющегося проекта «Эпизоды»: серии камерных постановок молодых хореографов. И пройдёт в один вечер с репертуарным спектаклем UDT «Автор». А зимой за постановку нового балета планирует взяться и сама основательница театра Анна Герус.

Адрес события:

Молодой Театр

ул. Прорезная, 17, ст. м. Золотые Ворота

Билеты: http://kassa.2show.mobi/event/3413947

Касса театра: (044) 278-73-92