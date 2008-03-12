Контролеры обнаружили 16 маршруток, которые могли взорваться в любую минуту

В Донецкой области в ходе совместного рейда сотрудниками Госгорпромнадзора и милиции выявлено 16 маршрутных пассажирских микроавтобусов, которые могли взорваться в любую минуту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора, в ходе рейда было установлено, что на аварийных "маршрутках" эксплуатировалась потенциально опасная газобалонная аппаратура. Документы на переоборудование автотранспорта оказались подделанными.

По каждому факту нарушения составлены акты, регистрационные номера машин конфискованы, эксплуатация 16 единиц потенциально опасного пассажирского транспорта запрещена.

В теруправлении напомнили, что в 2007 году в Донецке, Мариуполе и Ясиноватой произошли три случая взрыва газовых баллонов, которые эксплуатировались на пассажирском автотранспорте. Еще один взрыв "маршрутки" зарегистрирован уже в 2008 году в Дружковке. Во всех случаях люди не пострадали, ущерб был нанесен лишь транспортным средствам и оборудованию автозаправочных станций. По заключению экспертизы, причиной взрывов во всех случаях стало грубое нарушение правил эксплуатации газобалонной аппаратуры.