Княгиня Ольга, Роксолана, Юлия Тимошенко и “претенциозный бабский эгоизм”

Украину обошла эпоха развития женского движения ХИХ–ХХ веков... Девушки берегли свою косу, а вся женская Европа тем временем делала причудливые прически, стриглась, укорачивала юбки, требовала от мужчин дорогих подарков и одновременно таскала их по судам на предмет алиментов и сексуальных домогательств.

У Александра Довженко, в его дневниках, натолкнулся на странные строки о том, что, мол, «старики в глубокой старости своей становятся красивыми и благородными». А вот у женщин совсем иначе: «Когда уже перестает быть женщиной и становится бабой, вся ограниченность ее, мерзкое скопидомство и отвратительный претенциозный бабский эгоизм, за исключением редких, исключительно счастливых натур, мелочность и глупость да еще разве что прожорство, – вот какие «перлы» украшают старость огромного большинства баб».

Причем написано это буквально в одном контексте с воспоминаниями о том, как отец Довженко, уже на склоне лет, не раз по пьяному делу бросался с ножом на свою жену. «Мать потом дня три была тиха и осторожна», – вспоминает он.

Конечно, в частных, интимных записях кого-либо, кто доверяет свои мысли бумаги, можно найти многое, что обычно не выносится на люди, что очень субъективно.

Но взаимоотношения украинских Инь и Янь заставляют задуматься над тем, что, возможно, Александр Петрович, сам того не зная, выразил солидарную позицию наших мужчин в женском вопросе.

Недавно обнародованные результаты международного исследования свидетельствуют, что по индексу гендерного развития Social Watch Украина занимает 63-е место среди 75 стран.

По словам первого заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Ильи Шевляка, это говорит о том, что несмотря на благоприятные законодательные условия, де-факто продвижение гендерного равенства в Украине почти стоит на месте.

Чиновник привел примеры: «В органах законодательной власти всего 8,5% женщин, только 2% женщин - владелицы крупного бизнеса, а среди малых и средних предпринимателей – 20% женщин. В Украине больше безработных женщин, чем мужчин. Женщины работают на 4–6 часов больше мужчин».

При этом эксперты свидетельствуют, что зарплата украинок на 25–30% ниже зарплаты мужчин и что свыше 80% трудовых мигрантов - женщины, а каждый третий ребенок в Украине воспитывается одинокой матерью.

Во всех развитых странах гендерное равенство, то есть равенство социального положения мужчин и женщин - один из непременных факторов гармонизации общественных отношений. Это – аксиома, выработанная долгой борьбой женщин за свои права, – от суфражисток до феминисток. Это движение в наши дни может дойти и до абсурдных (конечно, с мужской точки зрения) возражений против знаков внимания незнакомой женщине, но он принес прекрасному полу и ощутимые гарантии против сексуальных домогательств на работе и дома, от дискриминации в зарплатах, при разводе, разделе имущества.

Легендарный Пол Маккартни, который на вершине битловской славы в середине 60-х был предметом обожания даже для своей прежней учительницы, в наши дни законопослушно согласился оплатить 108 миллионов долларов при разводе с Хизер Миллз.

Украинки тоже неплохо начинали на этом пути достижения единства противоположностей. Княгиня Ольга стала первой христианкой в Киевской Руси, то есть определила мировоззренческий выбор народа, она же показала, как нужно бороться с врагами, убившими ее мужа, – сожгла дотла Искоростень и закопала живьем его посланцев.

Но все-таки Украина катилась колеей патриархата и, очевидно, не может выбраться из нее до сих пор. Разве что со временем состоялась определенная коррекция курса – от патриархата к патернализму, когда мы все в Украине зависим: от государства, Президента, начальника, шефа – и ожидаем “сверху” либо повышения зарплат, либо какого-нибудь откровения, как нам жить дальше.

В средневековом рыцарстве в Европе религиозный культ Девы Марии трансформировался в культ Прекрасной Дамы, служить которой давал обет рыцарь, отправляясь в поход и цепляя на себя подаренные ею предметы туалета – фишки на современном сленге.

Эти куртуазные обычаи породили, по свидетельству историков, первые в Европе объединения женщин, так называемые «суды любви», которые созывались в Провансе и Северной Италии на протяжении ХІІ и ХІV веков. Такие суды выносили свои решения по всем вопросам, касавшихся дел сердечных, и все, даже самые могущественные сеньоры, подчинялись этим вердиктам.

В свою очередь, украинское казачество отрицало общественную роль женщины, сводя ее лишь к бытовому уровню. Любовь к девушке, понятно, имела место и в жизни казака, но на Запорожской Сечи «шабля, люлька и сивий коник» ограничивали его родственные узы, соответственно – ничего личного, когда речь шла о походах и битвах.

Гоголевский Андрей как раз и был наказан смертью из-за того, что отважился полюбить, да еще панянку, дезертировал к ней во время боевых действий.

Не удивительно ли, что Роксолана смогла реализовать свои властные амбиции в мусульманской среде, тогда как в тогдашней православной Украине ей, очевидно, было уготовано положение покорной жены, многодетной матери.

Возможно, вся украинская история развивалась так, а не иначе, потому что женское и мужское начало у нас никогда не превращалось в синергическое движение общества к цели. Женские духовные силы не находили себе надлежащего проявления или применения и по соединяющимся сосудам метафизики перетекали на мужскую половину, подталкивая наших государственных мужей к отнюдь не государственным, паллиативным, мягким решениям, которых в нашей истории хоть отбавляй.

Когда к власти приходит Юлия Тимошенко, Украину, по высказыванию одного из украинских политиков, начинает трясти. Возможно, и так, но это скорее означает тектоническое столкновение женских и мужских материков в Украине, столкновение двух миров, чем просто появление еще одного политика среди таких же.

И сама Юлия - лишь символ этого столкновения, так же как ее коса - лишь артефакт, попытка отождествить себя с хрестоматийным образом украинки-берегини. На самом деле она амазонка, ей подошла бы одежда унисекс от фрау Меркель.

Она готова муштровать наших мужчин, выбивать из них спесь и самоуверенность, заставлять отрабатывать вековой долг перед женщинами. Готовы ли мы, мужчины, к этому?

Олег Савицкий