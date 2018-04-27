В Киеве представят иммиграционные программы и зарубежную недвижимость из 30 стран мира: пресс-конференция

В пятницу, 27 апреля, в 10:30 в отеле Hyattсостоится пресс-конференция Kyiv International Emigration & Luxury Property Expo

Спикеры из США, Канады, ЕС и других стран расскажут о множестве иммиграционных программ, обо всех нюансах получения статуса резидента и перспективах иммиграции для украинцев.

В выставке-конференции участвуют ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Антигуа и Барбуда, Португалия, Кипр, Мальта и другие государства. Участники — иммиграционные компании, девелоперы, юридические и финансовые компании.

После пресс-конференции всех гостей ждет фуршет.

Дресс-код: smart casual

Вход на мероприятие только по предварительной аккредитации.

Контакты пресс-центра: t.bondarenko@ielpe.com

InternationalEmigration & LuxuryPropertyExpo (IELPE) — это международные выставки-конференции, посвященные иммиграции, элитной недвижимости, а также частному финансовому консалтингу. Мероприятия проходят на протяжении 4 лет по всему миру (Франция, Китай, Индия, другие государства) и объединяют лидеров рынка иммиграционных услуг, частного финансового консалтинга и элитной зарубежной недвижимости. Выставки организованы при поддержке правительств многих стран, ведущих иммиграционных ассоциаций и ассоциаций зарубежной недвижимости со всего мира.