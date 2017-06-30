Недавняя кибератака является форс-мажором для налогоплательщиков – министр финансов

Массированная хакерская атака на украинские интернет-ресурсы, произошедшая 27 июня, стала крупнейшей в истории нашей страны и является форс-мажором для налогоплательщиков, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Министерство финансов не пострадало. Есть проблемы с таможней, а также с налоговым блоком. И сейчас мы ищем варианты, как решить эту проблему», – сказал Данилюк в эфире канала «24».

По его словам, произошедшее событие является форс-мажором, нарушающим процесс подачи налоговой отчетности, поэтому Минфин прорабатывает варианты выхода из ситуации, чтобы пойти навстречу налогоплательщикам.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

В Государственной фискальной службе заявили, что законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных бизнеса из-за последствий хакерской атаки пока нет, однако рекомендуют обращаться в киберполицию, чтобы дать возможность властям принять системное решение.

Торгово-промышленная палата заявила о том, что может признать ситуацию с кибератакой форс-мажором при наличии соответствующей справки от департамента киберполиции или выписки об открытии уголовного производства.