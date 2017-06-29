Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям получить отсрочку в ГФС из-за атаки вируса Petya.A

Торгово-промышленная палата (ТПП) может признать форс-мажором ситуацию с кибератакой на корпоративные сети предпринимателей вирусом Petya.A только при наличии справки от департамента киберполиции Национальной полиции Украины или выписки об открытии уголовного производства, что будет являться основанием для избежания штрафных санкций Государственной фискальной службы (ГФС).

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран.

«Согласно законодательству, ТПП Украины и региональные ТПП выполняют функцию свидетельствования форс-мажорных обстоятельств. Конечно же, кибератака на корпоративные сети – это форс-мажорные обстоятельства. Именно поэтому мы рекомендуем предпринимателям, пострадавшим от кибератаки, обратиться в департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Со своей стороны Торгово-промышленная палата Украины сможет свидетельствовать такие факты форс-мажорных обстоятельств только на основании документов, которые предприниматели получили от киберполиции. На наш взгляд, это должна быть или справка, или выписка об открытии уголовного производства», – сказал он.

По словам Непрана, в настоящее время этот вопрос обсуждается на уровне Кабинета министров, так как от хакерской атаки пострадали многие предприятия, но бизнесу в любом случае необходимо юридически засвидетельствовать, что их компьютеры не работали.

«Я бы советовал предпринимателям не спешить, не поднимать панику, а быть готовыми обращаться к нам. Но я надеюсь, что уже в ближайшее время на уровне Кабмина будет принято решение, согласно которому штрафные санкции ГФС не будут применяться к предприятиям, ставшим жертвами кибератаки», – сказал Непран.

«Мы также обратились к киберполиции с просьбой предоставить нам официальное подтверждение по срокам (датам начала и окончания) осуществления кибератаки на корпоративные сети и сети органов власти и разъяснения, что является юридическим основанием, подтверждающим осуществления кибератаки на корпоративные сети. Ее официальный ответ для нас будет основанием для рассмотрения таких заявлений от предпринимателей о свидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия. По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

По словам председателя Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нила Уолша, следователи до сих пор не могут установить инициаторов этой кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий. В СБУ считают, что атака вируса-вымогателя, массово заразившего компьютеры украинских компаний, могла быть организована из России или с территорий на Донбассе, контролируемых сепаратистами.

Государственная фискальная служба пока не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако настойчиво рекомендуют обращаться в киберполицию, что позволит власти в итоге принять системное решение.