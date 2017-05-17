В СБУ говорят, что не будут блокировать 1С для частных компаний

В СБУ заявили, что частные компании смогут и в дальнейшем пользоваться программным обеспечением 1С, ведь правоохранители не могут заставить их отказаться от продукта. Об этом во время круглого стола относительно введенных СНБО санкции заявила представитель СБУ Юлия Лапутина, передает "Громадське".

«Мы уже больше года предупреждали об опасности предоставления персональных данных российским социальным сетям. Относительно 1С — они монополист рынка, бизнеса, будет неудобно переходить, но все обновления идут через российские серверы, все собранные данные могут быть использованы для подрыва украинской экономики. Для государственных компаний ее использование недопустимо. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться», — сообщили она.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.