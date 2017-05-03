Всемирный банк выделит Украине $150 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере $ 150 млн США Украине. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что деньги будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.

«Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары», - сказал Сат Кахконен, директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине.

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«Тем не менее, много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. Отсутствие финансирования качества является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине», - добавил он.

Согласно сообщению, проект будет реализован "Укрэксимбанком". Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

Как сообщал УНИАН ранее, Всемирный банк подчеркивал важность проведения в Украине пенсионной и земельной реформ, успешная реализация которых станет показателем настроенности дальнейшем внедрять серьезные и сложные изменения ради развития страны и ее экономики.