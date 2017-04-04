Офис эффективного регулирования: некорректные процедуры лицензирования стоят бизнесу 900 миллионов в год

Цель функционирования 95% регуляторных актов в Украине определить невозможно, а только некорректные процедуры лицензирования обходятся бизнесу в сумму примерно 900 млн грн в год.

Об этом заявил глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук на круглом столе, посвященном упрощению выхода бизнеса на рынки.

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«Украинский бизнес сегодня является заложником неэффективного регулирования. Эффективность измеряется по формуле: степень достижения цели разделен на количество затраченных ресурсов. Однако по результатам нашего анализа, цель более 95% регуляторных документов определить невозможно. Эффективное регулирование – это предпосылка для развития бизнеса, создания рабочих мест и экономического роста», – сказал он.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, присутствовавший на круглом столе, отметил, что проведение консультаций с бизнесом в рамках круглых столов и конференций позволит системно реформировать регуляторное поле.

«Выходя на рынок, малый и средний бизнес сталкивается с рядом ненужных барьеров, устаревших правил и лишних ограничений. У нас нет иллюзий, что это можно просто отменить. Мы подходим к проблеме регулирования системно. Публичные консультации в формате круглых столов и онлайн-консультации на платформе Офиса эффективного регулирования позволят привлечь к выявлению проблем и разработке решений тех, кому это нужно в первую очередь – украинских предпринимателей», – отметил замминистра.

Позицию Титарчука поддержал руководитель европейского проекта по развитию малого и среднего бизнеса FORBIZ Маттиас Хальдер, подчеркнув, что регуляторная реформа согласно европейской практике должна проводиться в тесном сотрудничестве с объектами регулирования.

«Европейский опыт показывает, что публичный диалог между государством и всеми участниками процесса является неотъемлемой составляющей эффективной регуляторной реформы. Конструктивный обмен мнениями и целенаправленное привлечение бизнес-сообщества к процессу принятия решений – путь к созданию эффективных регуляторных изменений», – сказал Хальдер.

Эксперты Офиса эффективного регулирования выявили 661 случай применения инструментов ограничения доступа на рынки через регулирование, при этом инструменты подобного ограничения содержатся в 943 нормативных актах.

В связи с этим Офис предложил разработать целостную методику применения инструментов ограничения доступа на рынки, которая будет предотвращать субъективизм и злоупотребления чиновников.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.

Кабинет министров Украины в рамках процесса дерегуляции 10 марта отменил действие 100 устаревших регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине. Осенью прошлого года аналогичным образом были пакетно отменены более 300 регуляторных актов.