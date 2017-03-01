В Украине хотят запретить выставлять сигареты на витрины, предприниматели уже возмущаются

Причина не только в ужесточении налоговых норм, но и возможный запрет на демонстрацию подакцизной продукции, которой торгуют многие частные предприниматели.

"24 февраля мы направили 15 комплектов обращений в органы законодательной и исполнительной власти с подписями предпринимателей о недопущении вмешательства в розничную торговлю, в частности против закрытия витрин с табачной продукцией" – заявил президент Национальной организации розничной торговли Юрий Бондарев.

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По его словам, уже собрано более 21 тысячи подписей частных предпринимателей против законопроектов 4030-а и 4030а-1, которые запрещают видимое размещение пачек на витрине.

"К нам каждый день обращаются предприниматели по данному вопросу. Очень многие обеспокоены. Мы специально провели эксперимент по закрытию витрин в нескольких районах Киева. Результаты катастрофические: доходы предпринимателей резко упали, крайне недовольны и ЧП, и покупатели" – рассказывает Юрий Бондарев.

По прогнозу НОРТ, если упомянутые законопроекты будут приняты – это приведет к неподъемным дополнительным затратам на переоборудование витрин и мест продажи.

"Многие ЧП, торгующие подакцизной продукцией, могут закрыться. Мы категорически против данных законопроектов, поскольку считаем их дискриминационными, чрезмерными и вредными для малого и среднего бизнеса" – уверен Ю.Бондарев.

В организации не исключают, что принятие данных законопроектов может стать поводом для новых акций протеста предпринимателей.

Ранее эксперты уже выступали против «запретительного регулирования», которое в последнее время активно использовало украинское государство в экономике. Вместо этого экономисты призывают сделать акцент на «созидательное» регулирование, которое, с одной стороны, будет не так пагубно для бизнеса, а с другой – будет постепенно переключать потребителей на менее вредные для здоровья товары.