Налоговые долги украинских предпринимателей достигли 3,6 миллиарда – OpenDataBot (инфографика)

Более 600 тысяч украинских частных предпринимателей имеют налоговый долг, общая сумма которого достигла 3,561 млрд грн.

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

По информации сервиса, всего предприниматели должны 1,556 млрд грн на общегосударственном уровне, 2,005 млрд грн - местным бюджетам.

По оценкам OpenDataBot, больше всего предпринимателей-должников в Киевской области. Также среди лидеров по неуплате налогов Крым, Донецк и Луганск. Меньше всего должников в Волынской, Черниговской и Тернопольской областях.

В разрезе экономических отраслей больше всего долгов в розничной торговле, складском хозяйстве и оптовой торговле, меньше всего – у ИТ-предпринимателей.

Справка УНИАН. Украинский сервис OpenDataBot, объединяющий регистрационные данные украинских компаний со всех открытых государственных реестров и источников с целью создания механизма противодействия рейдерским захватам, победил в первом в Украине конкурсе IT-проектов в сфере электронной демократии Egap Challenge, выиграв 250 тыс. грн на дальнейшее развитие и реализацию.