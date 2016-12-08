В Одессе по программе Приватбанка "КУБ" кредиты получили уже более 200 предпринимателей на 20 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время регионального бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей», инициированного Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщила директор Южного регионального управления Приватбанка Елена Яколина.

«В настоящее время в Одессе профинансировано 214 проектов на сумму порядка 20 млн грн», - отметила она.

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По словам Яколиной, идея самого проекта «Украина — страна предпринимателей» появилась после того, как специалисты провели соответствующие исследования. В частности, речь идет о сотнях тысячах потенциальных предпринимателей, эмигрировавших из Украины в Европу.

«11% от всех эмигрантов в Европу составляют наши соотечественники. Это очень большой показатель», - подчеркнула Яколина.

Она отметила, что развиваться бизнесу, в первую очередь, мешают ситуация в стране и недостаток финансовых возможностей у предпринимателей. Поэтому банк является своего рода «финансовым плечом» для всех желающих создавать рабочие места.

«Если мы (Украина – УНИАН) хотим состоятся как эффективный экономический организм, то мы должны включить все ресурсы, чтобы поднять предпринимательство», - акцентировала Яколина.

По ее словам, согласно условиям программы «КУБ», кредит может составить от 50 до 300 тыс. грн сроком 12 месяцев. Берут кредиты, в основном, на открытие промтоварных магазинов, строительство и пр.

Как отметила Яколина, в рамках программы, местными властями планируется выделить более 10 млн грн, «по каждому блоку - по областному и городскому» для того, чтобы возмещать предпринимателям средства за реальные рабочие места.

Чем большее количество рабочих мест создается, тем большее возмещение средств происходит, и в результате предприниматель окажется в прибыли.

Директор Южного регионального управления отметила, что кредиты даются только под реальный бизнес, и программа составлена так, что мошенник воспользоваться ею не сможет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, в Одессе состоялся региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», инициированный Приватбанком и УСПП, в котором приняли участие около 200 предпринимателей различных сфер деятельности.

Аналогичные форумы сегодня прошли в Харькове, Херсоне и Черновцах.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.