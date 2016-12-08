В Одессе по программе Приватбанка "КУБ" кредиты получили уже более 200 предпринимателей на 20 млн грн

18:06, 08 декабря 2016
Предпринимательство
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В Одессе по программе Приватбанка «КУБ» (Країна успішного бізнесу)  кредиты получили уже более 200 предпринимателей на 20 млн грн. 

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время регионального бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей», инициированного Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщила директор Южного регионального управления Приватбанка Елена Яколина.

«В настоящее время в Одессе профинансировано 214 проектов на сумму порядка 20 млн грн», - отметила она.

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По словам Яколиной, идея самого проекта «Украина — страна предпринимателей» появилась после того, как специалисты провели соответствующие исследования. В частности, речь идет о сотнях тысячах потенциальных предпринимателей, эмигрировавших из Украины в Европу.

«11% от всех эмигрантов в Европу составляют наши соотечественники. Это очень большой показатель», - подчеркнула Яколина.

Она отметила, что развиваться бизнесу, в первую очередь, мешают ситуация в стране и недостаток финансовых возможностей у предпринимателей. Поэтому банк является своего рода «финансовым плечом» для всех желающих создавать рабочие места.

«Если мы (Украина – УНИАН) хотим состоятся как эффективный экономический  организм, то мы должны включить все ресурсы, чтобы поднять предпринимательство», - акцентировала Яколина.

По ее словам, согласно условиям программы «КУБ», кредит может составить от 50 до 300 тыс. грн сроком 12 месяцев. Берут кредиты, в основном, на открытие промтоварных магазинов, строительство и пр.

Как отметила Яколина, в рамках программы, местными властями планируется выделить более 10 млн грн, «по каждому блоку - по областному и городскому» для того, чтобы возмещать предпринимателям средства за реальные рабочие места.

Чем большее количество рабочих мест создается, тем большее возмещение средств происходит, и в результате предприниматель окажется в прибыли.

Директор Южного регионального управления отметила, что кредиты даются только под реальный бизнес, и программа составлена так, что мошенник воспользоваться ею не сможет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, в Одессе состоялся региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», инициированный Приватбанком и УСПП, в котором приняли участие около 200 предпринимателей различных сфер деятельности.

Аналогичные форумы сегодня прошли в Харькове, Херсоне и Черновцах.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.

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Теги: #форум#Приватбанк#УСПП