В Луцке в рамках бизнес-форума презентовали программу поддержки предпринимательства

Как передает корреспондент УНИАН, презентовал ее директор Северо-Западного регионального управления Приватбанка Юрий Войтенко.

«Мы хотим запустить программу национального масштаба, - заявил Войтенко.

Он также привел статистические данные по уровню жизни по международным стандартам. По его словам, 80% населения Украины находится за чертой бедности, за последние три года уровень безработицы вырос втрое.

Войтенко отметил, что сейчас Украина регрессирует и входит в тройку лидеров по трудовой миграции. По его словам, за этот год не менее полумиллиона наших сограждан трудоустроены в Польше и именно Волынь является одним из основных доноров трудовой миграции.

Читайте такжеПриватБанк расширил сотрудничество с Viber

«Именно поэтому мы начали с нашим основным партнером – Союзом предпринимателей и промышленников искать выходы из этой ситуации. По данным агентства USAID, у большей части работающих предпринимателей есть желание развивать свой бизнес, увеличивать свои объемы. Но есть много факторов, которые этому мешают», - сказал он.

По словам Войтенко, одним из ключевых негативных факторов являются препятствия по расширению деятельности, связанные с нехваткой финансовых возможностей.

«На сегодня получить ссуду в банке в размере 10 млн грн крупному бизнесу гораздо проще, чем предпринимателю, скажем, 50 или 100 тыс. грн", - сказал он, призвав банки подключаться к поддержке предпринимательства.

«Кое-что мы успели уже сделать в этом году. Работают различные программы, а полгода назад появилась программа «Проектное финансирование». Нашими усилиями было создано 79 тыс. рабочих мест. Эта цифра нас вдохновила. Мы убеждены, что запустить национальную программу совершенно посильно, если к ней подключатся все банки, все сообщество», - добавил Войтенко.

По его словам, объем финансирования бизнес-предпринимательства в стране – около 20 млрд грн.

Сейчас на форуме уже состоялись панельные дискуссии о перспективах развития малого и среднего бизнеса в Украине: государственных программах и поддержке инициатив и о пути к успеху и опыте успешных бизнесменов Луцка.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.