Украинские банкиры и предприниматели намерены создать миллион рабочих мест за три года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник регионального управления «ПриватБанка» Владимир Мацак сегодня в Днепре во время регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей».

По его словам, это станет возможно посредством кредитования малого и среднего бизнеса, а также при поддержке государства — частичной компенсации процента по кредитам.

«Банкам малый бизнес раньше был не интересен. Мы не готовы были с ним работать. Сегодня мы поняли, что малый и средний бизнес может сыграть очень большую роль в экономике нашей страны по примеру стран Западной Европы, где с частного предпринимательства платится 65% налогов в казну», - отметил Мацак.

По его словам, в апреле этого года «ПриватБанк» начал собственную программу кредитования «Страна успешного бизнеса». За это время по всей Украине за счет кредитов и пополнения оборотных средств, по состоянию на 1 октября, создано 79 тысяч новых рабочих мест. У банка появилась 101 тысяча заемщиков-предпринимателей, прокредитованных на сумму почти 1,4 млрд грн.

Мацак выразил уверенность, что в участии в кредитовании малого и среднего бизнеса (в объемах от 50 до 300 тыс. грн) могут принять участие все банки Украины. Мацак подчеркнул, что со стороны Украинского союза промышленников и предпринимателей такие приглашения уже отправлены. Относительно компенсации со стороны местных бюджетов процентов по кредиту первое решение уже принято. В частности, местный совет города Покровск Донецкой области уже выделил 5 млн грн на компенсацию, и первые заемщики уже защитили свои бизнес-планы.

Мацак выразил надежду, что органы местного самоуправления Днепропетровской области предусмотрят в своих бюджетах на 2017 год суммы компенсаций по таким кредитам. Он также отметил большую важность сегодняшнего бизнес-форума в Днепре, в течение которого несколько его участников уже подали заявки на получение кредита.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, в Днепре в здании «Менора Гранд-Хол» проходит региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и «ПриватБанка» - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступлений представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное.

Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.