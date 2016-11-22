Новая упрощенная методика подключения бизнеса к электросетям вступила в силу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая разработала данную методику.

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«Изменения в Методику расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, утвержденные постановлением НКРЭКУ, от 7 ноября 2016 года № 1946 сегодня официально обнародованы в «Официальном вестнике Украины». ... Эти изменения вступили в силу со дня их официального опубликования», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, принятие новой методики позволит максимально упростить и усовершенствовать порядок расчета и определения платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, урегулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые занимают монопольное положение, и заказчиками услуг по присоединению к электрическим сетям по обеспечению равноправного доступа к сетям.

Также сообщается, что реализация норм этой методики повысит позицию Украины по показателю «Подключение к системе электроснабжения» в рейтинге Всемирного банка по благоприятности деловой среды Doing Business (+13 пунктов в рейтинге Doing Business).

Как сообщал УНИАН, ранее многие эксперты заявляли о том, что подход к определению стоимости присоединения, который был до принятия этой методики, нельзя назвать полностью прозрачным и прогнозируемым, что создает коррупционные риски и возможность для облэнерго получать неправомерную выгоду от компаний-заказчиков такого присоединения.

17 ноября глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что комиссия упростила правила подключения к электросетям установок мощностью от 160 до 5000 кВт, которыми располагают многие предприятия.

Согласно принятым изменениям, для компаний-заказчиков такого присоединения устанавливаются четкие критерии технических условий, например, по проектированию электрических сетей на земельном участке заказчика. Также в документе прописана формула расчета платы за присоединение, которая учитывает мощность установки, стоимость строительства линий электропередач, коэффициент надежности и другие показатели.