В столице состоится бизнес-форум "Киев - город предпринимателей"

На форуме столичная власть проинформирует о реальных шагах в поддержку малого бизнеса и о новых инициативах, направленных на развитие предпринимательства в Киеве. В частности, о внедрении программ компенсации процентов по банковским кредитам на создание новых рабочих мест.

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Любой киевский предприниматель на форуме сможет получить консультации и помощь специалистов и экспертов по вопросам ведения бизнеса. Также в открытом диалоге с местной властью участники форума смогут обсудить новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, банковские программы кредитования малого бизнеса и меры по улучшению бизнес климата в стране.

Бизнес форум "Киев - город предпринимателей" состоится 21 ноября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (г.Киев, вул.Крещатик, 36). Начало в 10:00. Участие в форуме - бесплатное. Регистрация - на kub.pb.ua/forums.

Пресс-брифинг бизнес-форум "Киев - город предпринимателей" при участии первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса, ведущих банкиров и представителей международных организаций состоится в 12:00.